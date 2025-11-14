Regionali Campania, Salvini: "A Fico affiderei solo chiavi della barca"

“Che poi Fico è anche una persona simpatica probabilmente. Ci puoi andare al San Paolo a vedere il Napoli. Ecco si, le uniche chiavi che gli darei sono quelle della barca. Il tuo conto in banca a chi lo fai gestire? A Fico? Che poi se hai due lire sul conto corrente, il giorno dopo per sconfiggere la povertà non trovi più niente sul tuo conto”. Queste le parole di Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, nel corso del suo discorso dal palco del Palapartenope di Napoli in occasione della manifestazione elettorale del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania. “A dieci giorni dal voto non si può parlare di sondaggi, ma io ne ho sbirciato qualcuno. L’unica cosa che vi posso dire è che in Campania la partita è apertissima e si può vincere. Si può vincere”, ha aggiunto.