Scuola, Valditara attacca le opposizioni: “Vergognatevi, sono indignato”

Toni accesi alla Camera durante il dibattito sul disegno di legge relativo al consenso informato e all’educazione affettiva nelle scuole. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso con forza la sua indignazione, accusando alcuni parlamentari di aver strumentalizzato temi delicati come i femminicidi e la violenza di genere. “Sono indignato — ha detto Valditara — perché è stato sfruttato un tema così sensibile. Vergognatevi”. Le parole del ministro hanno scatenato una bagarre in aula, con proteste e urla dai banchi dell’opposizione. La presidente di turno, Anna Ascani, è intervenuta più volte per richiamare l’ordine e ristabilire la calma.