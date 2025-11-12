Franco Orsi, morto ex senatore ligure del Pdl

È morto ieri sera all’età di 59 anni Franco Orsi, ex senatore del Pdl ed ex sindaco di Albisola Superiore, nella sua casa di Sassello, in provincia di Savona. Orsi è stato anche vicepresidente della Regione Liguria. “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi. Uomo delle istituzioni, profondamente legato alla nostra terra, ha dedicato gran parte della sua vita all’impegno politico e amministrativo, sempre animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità ligure”, commenta su Facebook il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci. “Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”, conclude.

Paita (Iv): “Grande dispiacere”

“Grande dispiacere per la scomparsa improvvisa dell’ex senatore e ex vicepresidente della regione Liguria Franco Orsi. Nella sua carriera politica è stato anche membro nazionale dei giovani Dc e poi dei Popolari. Una persona gentile, intelligentissima, con cui ho condiviso battaglie importanti per la Liguria. Amava profondamente la sua terra, per la quale ha fatto tanto, anche come sindaco di Albisola Superiore, in provincia di Savona. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia”. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, sulla scomparsa dell’ex senatore Franco Orsi, avvenuta nella tarda serata di ieri.

Lega: “Profonda tristezza per prematura scomparsa Orsi”

“La prematura scomparsa del senatore Franco Orsi, ex vice presidente di Regione Liguria ed ex sindaco di Albisola Superiore, ha lasciato tutti attoniti e con una profonda tristezza. Un uomo delle istituzioni legato al nostro territorio, che ha sempre svolto i suoi incarichi con competenza e spirito di servizio. Per la Liguria e in particolare per il Ponente, è una grande perdita. Siamo vicini alla famiglia e, nel porgere le condoglianze ai suoi cari, ci uniamo al loro dolore”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.