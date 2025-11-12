Calo dell’affluenza, Mattarella: “E’ una sfida, meccanismi tecnici non colmano rappresentatività

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di apertura della 42^ Assemblea annuale dell’Anci dal titolo ‘Insieme per il bene comune’. “L’essere termometro della partecipazione civica e, dunque, della fiducia nelle istituzioni della Repubblica, sollecita assicurare che” i Comuni “siano specchio della volontà popolare, tanto più in un momento di preoccupante flessione dell’esercizio del voto. Vorrei ripetere di fronte a voi, che certamente lo avvertite, che non possiamo accontentarci di una democrazia a bassa intensità. Questa carenza non potrebbe in alcun modo essere colmata da meccanismi tecnici, che potrebbero anche aggravarla: la rappresentatività è un’altra cosa e va perseguita e coltivata con grande determinazione”. “La riduzione dell’affluenza alle urne è una sfida per chi crede nel valore della partecipazione democratica dei cittadini. Il motore dei Comuni è chiamato a mettere in circolo energia sociale, economica, culturale”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

“Forme inedite di disagio e nuove povertà”

“Una società con una struttura demografica come la nostra non può permettersi di trascurare risorse. Riguarda gli spazi che producono esclusione sociale, i luoghi del degrado e dell’illegalità, l’abbandono di aree dismesse, la desertificazione e rinaturalizzazione di aree un tempo abitate e presidiate. Siamo davanti a forme inedite di disagio e a nuove povertà, e anche a domande più esigenti, che non possiamo trascurare o mettere tra parentesi”. “E’ un compito impegnativo quello dei sindaci. Pressati da vicino, come siete, dai problemi concreti dei vostri concittadini, avete, comunque, l’opportunità di poter rendere concrete le loro soluzioni, essendo posti nella condizione di farlo. Questo il premio più importante: la soddisfazione di fare e poter constatare i risultati che la comunità ottiene”.

“Confronto col governo sia costruttivo”

“Mi auguro che il confronto con il Governo – assicurato, poc’anzi, dalla Presidente del Consiglio – sulle risorse a disposizione dei Comuni, sui fondi da destinare a interventi prioritari, sul peso che tuttora esercitano sui bilanci i tagli alla spesa corrente degli anni precedenti, prosegua con spirito costruttivo e di corresponsabilità”.