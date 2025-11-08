Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Dc

“Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al Partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il consiglio nazionale della Dd, che sarà chiamato a esaminare e ad accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni organizzative”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc.

L’inchiesta dalla Procura di Palermo

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, nei giorni scorsi ha chiesto l’arresto dell’ex governatore siciliano e del deputato di Noi Moderati Saverio Romano. L’indagine, coordinata dai carabinieri del Ros, riguarda la corruzione nell’ambito di una serie di appalti nella sanità siciliana. Chiesti gli arresti domiciliari per i due politici. Sono coinvolte altre sedici persone.