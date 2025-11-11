Garante Privacy, Stanzione: “Collegio non si dimette, autonomia e legge rispettata”

Il presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, ha escluso qualsiasi possibilità di dimissioni, dopo le polemiche scaturite dal caso Report. Intervistato dal Tg1, Stanzione ha sottolineato come le accuse rivolte al collegio del Garante siano infondate, ribadendo che ogni decisione presa dall’Autorità è stata motivata esclusivamente dall’applicazione della legge e dall’indipendenza di giudizio, senza alcuna influenza esterna.

Autonomia del Garante e indipendenza dalle pressioni politiche

Il presidente Stanzione ha respinto le critiche secondo cui il Garante sarebbe “subalterno alla maggioranza di governo”. “Questa narrazione è una mistificazione che mira a delegittimare l’azione del Garante, soprattutto quando le decisioni risultano sgradite o scomode”, ha affermato. L’autorità mantiene così il suo ruolo di organo autonomo, in grado di intervenire senza condizionamenti politici, anche nei casi più delicati.

Decisioni indipendenti, tra governo e opposizione

Stanzione ha ricordato che il Garante prende decisioni che possono essere talvolta contrarie al governo e talvolta favorevoli, dimostrando la reale autonomia dell’Autorità. “Quando la politica invoca dimissioni o scioglimento per decisioni sgradite, perde credibilità”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di tutelare l’indipendenza di un organismo centrale nella protezione dei dati personali e dei diritti dei cittadini.

Pd: “Garante non minimizzi, necessarie dimissioni consiglio”

“Il quadro è preoccupante. Le inchieste giornalistiche hanno rivelato una gestione fortemente politicizzata dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, segnata da opacità e conflitti di interesse. Di fronte a tutto questo, il Presidente Stanzione non può limitarsi a minimizzare. Serve un segnale netto di discontinuità per ristabilire fiducia e trasparenza. Chiediamo le dimissioni dell’intero Consiglio del Garante Privacy, unico atto in grado di restituire credibilità all’istituzione e di garantire ai cittadini una reale tutela dei propri diritti. Solo attraverso un rinnovamento profondo e indipendente sarà possibile assicurare la necessaria terzietà di un organismo che deve restare al di sopra di ogni logica politica”. Così il capogruppo democratico nella commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano commenta le parole del presidente Stanzione al Tg1.

Conte: “Garante deve essere azzerato”

“Noi non trascuriamo nulla: le risultanze che sono uscite ci spingono a dire che il Garante della Privacy deve essere azzerato“. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a Di Martedì su La 7, risponde in una intervista con Giovanni Floris, dopo le polemiche legate al caso Report.