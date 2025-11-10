Garante Privacy, Meloni: "Non spetta a noi azzerare l'Authority ed è stata eletta durante governo Pd-M5S"

“L’authority” per la privacy “è eletta dal parlamento, non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerarla. È una decisione che, semmai, spetta al Collegio, quindi non ho nulla da dire su questo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti all’aeroporto di Fiumicino. “Una cosa la voglio dire: questo Garante” per la Privacy “è stato eletto durante il governo giallorosso”, quindi in “quota Pd e M5S. Ha un presidente in quota Pd, e quindi dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo. Cioè, se il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non si fidano di chi hanno messo all’Authority della privacy, non se la possono prendere con me. Forse dovevano scegliere meglio“, ha aggiunto la premier. “Poi si può discutere sulla legge se volete, rifacciamo la legge, ma non l’ho fatta io manco quella, per cui forse anche lì ve la dovreste prendere con qualcun altro”.