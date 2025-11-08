Manovra, Tajani: "Cgil isolata nel mondo del lavoro per mire politiche di Landini"

“Se mi accodo ai commenti di Meloni e Salvini contro lo sciopero? Io non mi accodo mai a nessuno, dico quello che penso e cioè che è uno sciopero politico, che il sindacato unico organizza rompendo l’unità sindacale”. Così il vicepremier Antonio Tajani, a margine della 7° conferenza nazionale dipendenze in corso a Roma, rispondendo alle domande dei cronisti sulla reazione del governo allo sciopero generale del prossimo 12 dicembre indetto dalla CGIL contro la manovra di bilancio. “Mi pare ci sia un isolamento politico della CGIL – aggiunge il leader di Forza Italia – non firma i contratti, organizza gli scioperi di venerdì sempre. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona nella CGIL”, evidenziando come “la CISL, la UIL, gli autonomi non aderiscono a questo sciopero e firmano i contratti che portano aumenti salariali ai lavoratori”. “La CGIL è sempre conto, forse perché Landini ha delle mire politiche e vuole diventare leader della sinistra, è legittimo”, continua Tajani, che poi conclude ribadendo: “Faccia un’analisi politica: la CGIL è isolata nel mondo del lavoro”.