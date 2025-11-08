“Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri il leader della Cgil Maurizio Landini è tornato a proporre un contributo di solidarietà dell’1% dai contribuenti più ricchi.
Fisco, Meloni: “Con la destra al governo, le patrimoniali non vedranno mai la luce”
Ieri il leader della Cgil Landini è tornato a chiedere l’1% di contributo di solidarietà