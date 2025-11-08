Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 8 novembre 2025

Ultima ora

Fisco, Meloni: “Con la destra al governo, le patrimoniali non vedranno mai la luce”

Fisco, Meloni: “Con la destra al governo, le patrimoniali non vedranno mai la luce”
Foto di archivio (Roberto Monaldo / LaPresse) Premier Giorgia Meloni at Villa Doria Pamphilj during the intergovernmental summit between Italy and Algeria, Rome, Wednesday, July 23, 2025 (Photo by Roberto Monaldo / LaPresse)
LaPresse
LaPresse
, ,

Ieri il leader della Cgil Landini è tornato a chiedere l’1% di contributo di solidarietà

“Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri il leader della Cgil Maurizio Landini è tornato a proporre un contributo di solidarietà dell’1% dai contribuenti più ricchi.

© Riproduzione Riservata