Elezioni Milano, Calenda: “La formula per rivincere è avere un candidato pragmatico”

Carlo Calenda, leader di Azione, parla in vista dell’elezione del nuovo sindaco di Milano. “La formula per rivincere è avere un candidato pragmatico. Non fare una campagna ideologica ma farla sulla base dei problemi che Milano ha”, ha detto il politico centrista. “Se l’obbiettivo del Partito democratico, come mi sembra, è metterci fuori dalla coalizione, sono fatti loro”. A chi gli ha chiesto se vedesse bene il giornalista ed ex direttore di Repubblica Mario Calabresi come candidato sindaco della coalizione, Calenda ha detto: “Ne ho talmente tanta stima che non voglio dire se mi piacerebbe o no, perché non voglio bruciarlo”.