Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, Mosca: “L’Italia spende per l’Ucraina e crollerà tutta”

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha commentato la notizia del crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma. “Ricordo che nel maggio di quest’anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che ‘il sostegno italiano all’Ucraina, compresi gli aiuti militari e i contributi versati attraverso i meccanismi dell’Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo destinato ai rifugiati, 310 milioni di euro per sostenere il bilancio statale e 93 milioni di euro per attività umanitarie’”, si legge in un messaggio su Telegram, “finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente il denaro dei contribuenti, l’Italia crollerà completamente: dall’economia alle torri”.

Fonti Farnesina: “Da Mosca parole squallide”

Quella della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono “parole squallide, preoccupanti“, perché “confermano l’abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca”. È quanto sottolineano fonti della Farnesina. “A nessuno in Italia, proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano”, aggiungono, evidenziando che “l’Italia ha sempre fatto e farà sempre il contrario: manterremo i nostri modi civili, la nostra educazione. Lo abbiamo fatto anche in questi mesi quando in Russia è stato attaccato un centro commerciale. Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino. Perché siamo italiani”.

Pd: “Parole Zakharova inaccettabili e ciniche, convocare ambasciatore”

“Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono inaccettabili, stupide e volgari. E tanto più gravi mentre i soccorritori – a cui va il nostro ringraziamento – ancora stanno scavando per tirare fuori dalle macerie un operaio. Sono anni che vengono tollerate uscite improvvide e offese al nostro paese da esponenti del governo russo. Chiediamo al ministro degli esteri di convocare l’ambasciatore russo per esprimere lo sdegno del nostro governo e di tutti i cittadini per affermazioni ciniche che manifestano solo l’intolleranza e la violenza di un regime autoritario e aggressivo”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

Magi: “Agghiacciante Mosca su crollo, Tajani convochi ambasciatore subito”

“La portavoce del Cremlino Zakharova invece di preoccuparsi per i giovani russi mandati a morire in Ucraina per la folle guerra imperialista di Putin, prende in giro l’Italia per il crollo della Torre dei Conti a Roma. Dopo aver inserito nella lista nera il presidente Mattarella, siamo di fronte all’ennesimo atto di provocazione nei confronti del nostro Paese. Il vicepremier Salvini, ammiratore di Putin, forse riderà alle battute che stanno facendo in Russia mentre si sta cercando di estrarre un operaio che lavora nel cantiere, ma il governo dovrebbe reagire con decisione e convocare subito l’ambasciatore”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

Calenda: “Zakharova è feccia, russi farabutti”

“Zakharova è feccia, forse bisognerebbe capire cosa sono i russi, sono quelli che deportano i bambini ucraini in Russia, uccidono i civili, dicono queste cose su una tragedia. Lo dico a chi continua a dire ‘beh però hanno ragione i russi’, la Russia è un Paese guidato da farabutti“. Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a ‘Tagadà’ su La7.

Gelmini (Nm): “Parole Zakharova non scalfiscono impegno per Ucraina”

“Conosciamo bene le provocazioni di Maria Zakharova. Dopo gli attacchi al Presidente della Repubblica Mattarella pensavamo di averle viste tutte e invece, a poche ore dal crollo della Torre dei Conti a Roma, con un operaio ancora sotto le macerie, la portavoce russa ne approfitta per strumentalizzare una tragedia e screditare nuovamente l’Italia. Zakharova se ne faccia una ragione, le sue parole non scalfiscono, in nessun modo, l’impegno italiano per l’Ucraina“. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

Bonelli: “Parole Zakharova squallide, Governo non resti in silenzio”

“Le parole di Maria Zakharova sul crollo della Torre dei Conti sono squallide e indegne. È inaccettabile che la portavoce del ministero degli Esteri russo strumentalizzi questo episodio per attaccare il nostro Paese e la sua posizione a difesa dell’Ucraina. Mi aspetto che il Governo Meloni reagisca con fermezza, convocando subito l’ambasciatore russo. Un Paese che ha mandato a morire più di un milione di soldati russi e che ha trasformato la propria economia in un’economia di guerra per la follia di Putin dovrebbe solo tacere”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.