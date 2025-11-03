Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: alcune persone sotto le macerie

A Roma, nella zona dei Fori Imperiali, questa mattina (lunedì) è crollata una struttura in muratura, la Torre dei Conti in largo Corrado Ricci. Ecco tutti gli aggiornamenti.
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in Largo Corrado Ricci dove è crollata parzialmente una struttura in muratura, la Torre dei Conti.
Sono quattro al momento le persone soccorse dai Vigili del Fuoco che si trovano alla Torre dei Conti, dove intorno alle 11,30 si è verificato il crollo parziale di una parte della Torre medioevale. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Municipale e Ares 118.
Una delle persone estratte vive dal crollo, secondo quanto apprende LaPresse, è un operaio che era impegnato nei lavori di restauro della struttura. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.
Una struttura in muratura, la Torre dei Conti, è crollata poco fa in Largo Corrado Ricci, a Roma, nella zona dei Fori Imperiali. Secondo quanto apprende LaPresse ci sarebbero alcune persone sotto le macerie. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la Municipale.