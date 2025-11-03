Accesso Archivi

lunedì 3 novembre 2025

Ultima ora

Roma, crolla Torre dei Conti ai Fori Imperiali: alcune persone sotto le macerie

La scena dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma (foto Vigili del Fuoco)
LaPresse
LaPresse

Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. In quattro sono stati estratti vivi dal luogo del disastro

A Roma, nella zona dei Fori Imperiali, questa mattina (lunedì) è crollata una struttura in muratura, la Torre dei Conti in largo Corrado Ricci. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Vigili del Fuoco al lavoro dopo il crollo di parte della Torre dei Conti a Roma (Foto Vigili del Fuoco)
Vigili del Fuoco al lavoro dopo il crollo di parte della Torre dei Conti a Roma (Foto Vigili del Fuoco)
Roma, crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali
Inizio diretta: 03/11/25 12:00
Fine diretta: 03/11/25 23:45
Gualtieri sul posto

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato in Largo Corrado Ricci dove è crollata parzialmente una struttura in muratura, la Torre dei Conti.

Quattro persone soccorse

Sono quattro al momento le persone soccorse dai Vigili del Fuoco che si trovano alla Torre dei Conti, dove intorno alle 11,30 si è verificato il crollo parziale di una parte della Torre medioevale. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Municipale e Ares 118.

Una delle persone estratte vive dal crollo, secondo quanto apprende LaPresse, è un operaio che era impegnato nei lavori di restauro della struttura. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Roma, crollo parziale per la Torre dei Conti ai Fori Imperiali: alcune persone sotto le macerie

Una struttura in muratura, la Torre dei Conti, è crollata poco fa in Largo Corrado Ricci, a Roma, nella zona dei Fori Imperiali. Secondo quanto apprende LaPresse ci sarebbero alcune persone sotto le macerie. Sul posto le volanti della polizia, i carabinieri i vigili del fuoco e la Municipale.

