Crosetto: “Disimpegno Usa? Europa dovrà riprendere in mano la propria sicurezza”

Gli americani lentamente, col tempo, si disimpegneranno lasciando soltanto un piccolo contingente rispetto a quello che hanno adesso”. Questo perché “vogliono che l’Europa si occupi della propria sicurezza“. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito al richiamo dei soldati nell’Est Europa da parte degli Stati Uniti, a margine della cerimonia di Giuramento del 2° Blocco 2025 e Giornata delle Medaglie d’Oro al Valor Militare ad Ascoli Piceno. “Dopo 70 anni, come diciamo da tempo, l’Europa dovrà prendere in mano la propria sicurezza. In teoria ogni Nazione deve prenderla in mano – ha precisato il ministro -. È più comodo farlo mettendo insieme 27 nazioni o, se pensiamo alla Nato, ci mettiamo dentro anche Turchia, Gran Bretagna e altre nazioni della Nato che sono continentalmente in Europa”.

Per Crosetto va fatto “con più velocità possibile. L’Italia si sta preparando, vale per noi, vale per la Germania, vale per tutti i paesi europei: fino a 3 o 4 anni fa pensavamo che le forze armate fossero un qualcosa che doveva diminuire, che gli investimenti per la Difesa fossero non solo non necessari ma magari inutili. Ci stiamo riprendendo con meno velocità di quello che auspicavo per cercare di recuperare un gap che non sarà recuperabile in meno di 8-10 anni”.