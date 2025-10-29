Separazione carriere, verso il referendum: i precedenti dal ‘no’ a Renzi al taglio dei parlamentari

La riforma della separazione delle carriere “valeva un candelabro”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al termine della discussione del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati al Senato, risponde ai cronisti che chiedono se il gioco sia valso la candela. Il riferimento è alle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ieri aveva detto: “Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela”. La Russa oggi ha ribadito: “Ho detto che per quanto attiene la separazione delle carriere, il numero di magistrati che normalmente passa da una funzione all’altra è modesto. Quindi gli danno tutti, sia il Governo sia i magistrati, secondo me troppa importanza a questa modifica di cui ho detto sono d’accordo, ma il gioco non vale la candela”.

Verso il referendum confermativo: i quattro precedenti

Sono quattro i referendum confermativi che si sono tenuti in Italia in 77 anni di storia repubblicana, tutti negli ultimi 25 anni. Il quinto sarà quello a cui sarà sottoposta la riforma delle separazione delle carriere dei magistrati lanciata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo l’approvazione definitiva attesa in Senato. Al contrario di quello abrogativo, il referendum confermativo non prevede un quorum minimo per la validità.

Fra queste partite referendarie in Italia, sono due in particolare quelle che hanno animato il dibattito politico negli ultimi anni.