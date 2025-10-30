Ponte Stretto, oggi riunione a Palazzo Chigi con Meloni

Si terrà a metà mattinata – a quanto si apprende da fonti di governo – la riunione convocata d’urgenza dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo lo stop della Corte dei Conti alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto. L’incontro servirà ad “affrontare la questione”, spiega il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini al Corriere della Sera, anticipando che “la mia proposta è quella di tornare in Consiglio dei ministri e approvare di nuovo il progetto. E poi lo approverà il Parlamento”.

“Alle 10.30 il vicepremier e ministro Matteo Salvini sarà a Palazzo Chigi per partecipare alla riunione convocata dalla Presidente Giorgia Meloni sul Ponte sullo Stretto. Ora Salvini è al Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti. L’obiettivo è trovare una soluzione per far partire i lavori. Il Vicepremier e ministro è determinato”. È quanto si legge in una nota.

Siracusano: “Governo può superare i rilievi della Corte dei Conti e andare avanti”

“Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto il governo, così come già annunciato dal premier Meloni e dal ministro Salvini, andrà avanti. Altro che game over, come spererebbe qualche oscurantista dell’opposizione. Nelle prossime settimane – questa una possibile soluzione in campo – l’esecutivo potrà assumersi la responsabilità politica di superare i rilievi della Corte dei Conti. Ci potrà infatti essere una deliberazione specifica del Consiglio dei ministri, che ha il compito di valutare se l’atto in questione risponda a interessi pubblici di rilevanza superiore e quindi debba essere eseguito comunque. Se il Consiglio dei ministri confermerà la necessità dell’atto, la Corte dei Conti dovrà comunque ordinare la registrazione dell’atto, apponendo un visto con riserva. Un atto registrato con riserva acquisisce piena efficacia legale, cioè può essere eseguito normalmente, ma rimane comunque una possibile responsabilità politica per il governo, cosa che francamente non ci spaventa. A causa di questa vicenda perderemo un po’ di tempo, ma andando avanti con determinazione eviteremo che questo Paese venga screditato di fronte a chi è pronto ad investire”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.