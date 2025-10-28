Orbán incontra Salvini: critica al green deal e a ‘politiche suicide Ue’

Oltre un’ora di incontro e grande convergenza su diversi punti centrali, dal no al green deal e alle politiche suicide dell’Ue, alla situazione internazionale: il premier ungherese Orbán e il vicepremier italiano Salvini affinano l’intesa in un incontro al Mit.





Focus su pace e ‘politiche suicide Ue’





“È durato un’ora l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici” si legge in una nota, in cui si precisa “sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea. Massima sintonia sul contrasto all’immigrazione clandestina”. Infine, viene riferito, “Salvini e Orbán si sono soffermati davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all’ingresso del Ministero: è un’opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale. Salvini lo ha invitato all’avvio dei cantieri”.