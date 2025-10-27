Venezia, attivisti pro Pal impediscono evento con Fiano a Ca’ Foscari

Questo pomeriggio un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito lo svolgimento di un dibattito all’Università di Ca’ Foscari di Venezia sulle prospettive di pace in Medioriente. All’incontro era presente l’ex parlamentare dem Emanuele Fiano. “Quella di oggi è stata un’orribile pagina degna dei regimi fascisti e delle dittature, dove non si fanno parlare le persone”, spiega a LaPresse il parlamentare. “Noi eravamo lì a parlare contro la guerra e di come intraprendere il cammino di pace. Chi non vuole sentire parlare di queste cose è perché la pace non la vuole”, conclude.

Fiano: “Sono scioccato, ultima volta nel ’38”

“Sono scioccato da quanto accaduto. Impedire a una persona di parlare è fascismo. L’ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel ’38, con mio padre. Noi eravamo lì a parlare di pace tra due popoli, di ingiustizie, di dolori, di violenza e di pace. Chi non vuol sentire parlare di queste cose la pace non la vuole”. Così, Emanuele Fiano, Presidente di Sinistra per Israele – Due Popoli due Stati commenta i fatti di Ca’ Foscari, a Venezia, in cui, in una iniziativa organizzata dalla Associazione Futura, gli è stato impedito di parlare da un gruppo della sedicente sinistra giovanile.

La Russa: “Solidarietà a Fiano ma azzardato citare fascismo”

“A Emanuele Fiano a cui esprimo solidarietà e con cui ho sempre avuto un simpatico rapporto personale, mi permetto di segnalare che almeno in questo caso citare il fascismo come principio guida per i pro Pal è un po’ azzardato. Forse riservare al fascismo le indubbie colpe storiche verso gli ebrei italiani e chiamare invece col loro nome le idee che ispirano oggi i pro Pal sarebbe più onesto e opportuno”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui social.

Renzi: “Conosco Fiano da una vita, orrore per quanto successo“

“Conosco Emanuele Fiano da una vita. Così come conoscevo suo padre Nedo che accettò di portare gli studenti fiorentini ad Auschwitz dove la sua famiglia venne sterminata e da cui lui tornò vivo per miracolo. Impedire a un nostro concittadino ebreo di parlare in una università mi fa orrore e mi ripugna. E voglio a dire a chi crede davvero nella causa palestinese: scusatevi con Fiano. E organizziamo davvero una manifestazione proPal: contro Hamas che ammazza i palestinesi per la strada, non impedendo la libertà di parola nelle università”. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi in una nota.