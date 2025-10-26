Ranucci: “Garante privacy in sede FdI prima di multa a Report”. La replica: “Non si contesti indipendenza”

Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, accusa il Garante per la privacy di essersi mosso “su input politico” contro la sua trasmissione quando l’ha sanzionata con una multa di 150mila euro alla Rai per la diffusione nel 2024 di un audio privato tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie Federica Corsini, in merito al caso di Maria Rosaria Boccia. “Lo dimostreremo nell’inchiesta che andrà in onda stasera” (domenica, ndr), ha detto Ranucci in un’intervista a La Stampa anticipando la prima puntata della nuova stagione di Report su Raitre. “Manderemo in onda un documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali, ndr) che entra nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione. Lì nella sede di partito di Fdi c’era Arianna Meloni. Sarebbe interessante sapere se hanno parlato della sanzione a Report. E se si, che cosa si sono detti? Domande, naturalmente, solo domande”, afferma. Report, aggiunge nell’intervista, resta nel mirino “perché ha la forza e il coraggio di mantenere il suo sguardo indipendentemente da tutto. Report ha sempre fatto il cane da guardia della democrazia. Ha guardato sempre con lo stesso sguardo chiunque governasse, di qualsiasi colore fosse. Quindi, non è mai stato amato fino in fondo. È amato fin quando colpisce l’altra parte. Poi quando tocca a te si cambia idea“.

La replica del Garante: “Non si contesti indipendenza decisioni”

“Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alle ultime notizie di stampa, ribadisce la piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti. Ritiene doveroso precisare, per la massima chiarezza, che ogni procedimento è istruito dagli uffici, che in esito a tale istruttoria predispongono uno schema di provvedimento a cui fa seguito, da parte del componente relatore, la presentazione della proposta al Collegio (art. 15 regolamento 1/2000). Tale proposta può, pertanto, essere deliberata, o meno, dal Collegio, il quale, dunque, può condividerne, o meno, il contenuto”. Così ha replicato il Garante per la privacy, con una nota. “Le deliberazioni – fa notare il Garante – sono adottate a maggioranza dei votanti e, ai sensi dell’art. 153 del Codice Privacy, il voto del Presidente prevale in caso di parità. Il Garante conferma, in tutti i suoi componenti, che nel caso della sanzione irrogata a Report la predetta procedura è stata pienamente rispettata: dopo ampia discussione, il Collegio ha deliberato in linea con la proposta degli uffici”.

M5S e Avs chiedono spiegazioni al Garante

Intanto, dalle opposizioni sia il Movimento 5 Stelle che Alleanza Verdi Sinistra chiedono spiegazioni al Garante su quanto successo. “È estremamente inquietante quanto rivelato da Report e da alcuni quotidiani sul probabile incontro tra Arianna Meloni e Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante della Privacy, a poche ore dalla riunione in cui la stessa Autorità teoricamente indipendente ha comminato una multa da 150 mila euro alla trasmissione di Sigfrido Ranucci. È chiaro a tutti che bisogna sapere tutta la verità, per questo motivo abbiamo inviato una richiesta di audizione urgente del presidente dell’Autorità Garante della Privacy in commissione di Vigilanza Rai“, hanno scritto gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai. “Presenteremo un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo di chiarire immediatamente quanto accaduto. Se gli organismi di garanzia e le authority hanno relazioni con i partiti di governo è in gioco il corretto funzionamento della nostra democrazia“, ha detto invece Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.