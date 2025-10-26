Fdi, La Russa: "Da Msi ad An, fino a oggi la fiamma c’è ancora"

“Siamo tutti figli di Fratelli d’Italia nella stessa maniera e con lo stesso spirito. La cosa che vorrei un pò di più è la memoria di una storia più antica. Sono anni di governo, ma trenta da quando è nata Alleanza Nazionale e 78 da quando è nato il Movimento Sociale Italiano (MSI) e la fiamma c’è ancora. La memoria è importante. Abbiamo tutti una radice che man mano si è innervata con apporti esterni. Siamo un grande partito ma dobbiamo ricordarci anche di cosa non c’è più. Dobbiamo dedicare un briciolo del nostro tempo a conoscere nomi e atti di chi ci ha portato qua. Quelli che non sono arresi mai dopo la sconfitta dell’Italia e non hanno chiesto vendetta e che hanno resistito davanti alla campagna che chiedeva scioglimento dell’Msi. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere Giorgia, altri la fortuna di avere Giorgio Almirante”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, nel corso del suo intervento all’Assemblea Regionale degli eletti di Fratelli d’Italia a Milano.