FdI, Fidanza: “Ci affidiamo a parola di Salvini su candidato Lombardia”

“Noi oggi abbiamo riunito un esercito di amministratori a testimonianza del radicamento crescente di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, certificato anche dagli ultimi dati elettorali. C’è un accordo siglato tra i leader dei partiti del centrodestra, noi facciamo affidamento sulla parola di Matteo Salvini che lo ha siglato con Tajani e Meloni”. Lo ha ribadito l’eurodeputato di FdI Carlo Fidanza, all’Assemblea Regionale degli eletti a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se il prossimo candidato del centrodestra in Regione Lombardia dovrà essere indicato del partito della premier Giorgia Meloni. “Noi nel frattempo ci concentriamo sul concludere al meglio a fianco del presidente Fontana, pronti a prenderci le responsabilità che sulla base di quell’accordo ci verranno assegnate quando si tornerà al voto”.