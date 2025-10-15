Regionali, Fico presenta la sua lista: "Vera alternativa alla destra nazionale"

Roberto Fico, esponente del Movimento Cinque Stelle, ex Presidente della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre ha presentato questa mattina a Napoli la sua lista. “Il simbolo rappresenta il mio percorso politico sul territorio e sulla nostra Campania. Il blu più istituzionale perché in questi anni abbiamo fatto un lavoro importante: da presidente della Commissione di Vigilanza Rai a Presidente della Camera, dall’opposizione alla maggioranza. La lista sarà presente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello a consolidare una forza di coalizione che dovrà essere la vera alternativa anche alla destra nazionale”.