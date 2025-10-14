Regionali Toscana 2025, Vannacci: “Chi pensa mi fermi non mi conosce e sbaglia”

“Chi pensa mi fermi, non mi conosce. Chi pensa mi scoraggi, sbaglia. Questi sono i risultati che mi fanno andare avanti ancora più determinato”. Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega e responsabile della campagna elettorale del Carroccio in Toscana, in un video sui socia non molla dopo il risultato negativo delle elezioni che hanno visto vincere il candidato di centrosinistra Eugenio Giani e la sconfitta del centrodestra, con la Lega che ha ottenuto il risultato peggiore dell’alleanza, ovvero il 5,19%. “Grazie a tutti i patrioti che hanno voluto sostenere la Lega in questa battaglia impari- conclude – andremo sempre avanti”.

Vannacci: “Chi non ha votato non si lamenti”

I “complimenti a Eugenio Giani e auguri per i prossimi cinque anni di governo”, dopo la rielezione sancita dal voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, sono arrivati a caldo anche da Vannacci, secondo cui “chi vota ha sempre ragione e i toscani si sono espressi”. Poi la stilettata: “Chi non ha votato, quindi 1 toscano su 2, non si lamenti perché se non desideri partecipare poi non hai alcun diritto di pretendere”. Certo è che il flop della Lega ha fatto discutere e scattare anche l’ironia del Pd. “Nella coalizione nessun” problema, “tutti hanno dato il massimo. Il risultato della Lega? Dovete chiedere a loro, faranno un’analisi loro su come hanno deciso di impostare la campagna elettorale e sulla composizione delle liste”, il commento a caldo di Alessandro Tomasi. La segretaria dem Elly Schlein parla di “crollo verticale” del Carroccio e sull’apporto del generale non le manda a dire: “Se questo è l’effetto Vannacci speriamo che prosegua”. Per Giani, ancora, “la Lega non ha colto lo spirito della Regione, Salvini ha promesso molto alla Toscana, ora attendiamo che mantenga le promesse. Il generale Vannacci? Alcune cose mi hanno turbato…”.