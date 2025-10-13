Regionali Toscana 2025, exit poll e risultati in diretta: Giani avanti su Tomasi

Chiudono alle 15 di oggi, lunedì 13 ottobre, i seggi per le elezioni regionali 2025 in Toscana. Si sfidano il governatore uscente Eugenio Giani per il centrosinistra e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, per il centrodestra, oltre ad Antonella Bundu per la lista Toscana Rossa. Segui i risultati in diretta.
È del 47,73% il dato definitivo dell’affluenza alle elezioni regionali in Toscana. Il dato è in netto calo (-14,87%) rispetto alla precedente tornata elettorale del 2020, quando si era recato ai seggi il 62,60% degli aventi diritto. Dato dell’affluenza in calo in ciascuna delle dieci province toscane.
Il dato più alto si è registrato in provincia di Firenze, 52,63% (66,47% nel 2020); sopra il 50% il dato anche nelle province di Prato (50,82%) e Pisa (50,18%). Seguono Siena (49,07%), Pistoia (49,07%), Arezzo (47,77%), Grosseto (44,93%), Livorno (42,30%) e Massa-Carrara (40,80%); il dato più basso in provincia di Lucca, 40,42%, in calo di 16 punti percentuali rispetto al 56,65% del 2020.
Secondo la prima proiezione diffusa da Swg per La7, il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana, e governatore uscente, Eugenio Giani, conferma il netto vantaggio attestandosi al 55,8%, mentre quello di centrodestra Alessandro Tomasi è fermo al 39%. La candidata di Toscana rossa, Antonella Bundu, raccoglierebbe il 5,2%. Questi i risultati con una copertura dell’8% e un errore statistico dell’1,55%.
Secondo la prima proiezione Opinio-Rai, il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana e governatore uscente, Eugenio Giani, è in netto vantaggio con il 54,6% dei voti, mentre quello di centrodestra Alessandro Tomasi è al 40,6%. La candidata della lista Toscana Rossa, Antonella Bundu, si attesterebbe al 4,8%. La copertura del campione è del 6%.
“In Toscana crolla l’affluenza di quindici punti. Un dato superiore a quelli, pur rilevanti, delle altre regioni. Continuiamo ad ignorare un chiaro segnale di disaffezione al regionalismo da parte degli italiani. Così come continua a vincere chi Governa e controlla le leve di potere e influenza. Le competenze delle regioni vanno profondamente riviste. Alcune, a partire dalla sanità riportate al centro, alcune cancellate e i finanziamenti indirizzati verso i Comuni”. Così il leader di Azione Carlo Calenda.
Anche il secondo instant poll realizzato da Swg per La7, vede il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Toscana e governatore uscente, Eugenio Giani, in netto vantaggio, tra il 53 e il 57%, mentre quello di centrodestra Alessandro Tomasi si attesta tra il 38 e il 42%. La candidata della lista Toscana Rossa, Antonella Bundu, si attesterebbe tra il 4 e il 6%. Questi i risultati con una copertura del campione all’96%.
Urne chiuse in Toscana per le elezioni regionali. Dalle 15 al via lo spoglio da cui uscirà il nome del prossimo presidente della Regione; 3.922 le sezioni elettorali distribuite sul territorio regionale, tra cui 29 ospedaliere. Circa 3 milioni, per l’esattezza 3.007.106, i toscani chiamati alle urne per eleggere il presidente della Toscana e i 40 consiglieri regionali.
Urne aperte dalle 7 alle 15 in Toscana per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione. Il governatore uscente Eugenio Giani (Pd) è candidato per il centrosinistra, mentre il centrodestra si affida al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. A loro si aggiunge Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa. Nella giornata di ieri, alle ore 23, si è registrata una affluenza del 35,3%.