Gaza, Mattarella: “Sostenere sforzi verso vera pace, subito aiuti”

“È indispensabile sostenere gli sforzi ulteriori dei Paesi mediatori, perché si raggiungano sollecitamente le tappe successive, verso una vera pace“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al vertice Arraiolos, in corso a Tallinn, dopo la firma dell’accordo sulla prima fase del piano di pace di Donald Trump a Gaza. Secondo l’inquilino del Colle, “l’alternativa sarebbe devastante. Il costo umano del conflitto pagato in questi mesi è immenso”.

“Gli aiuti a Gaza devono potere arrivare in maniera immediata e massiccia”, ha aggiunto il capo dello Stato. E poi ha rimarcato: “Che il Piano preveda – espressamente – il pieno accesso umanitario – e il coinvolgimento delle Nazioni Unite – è di estrema importanza”.

Mattarella: “Ue divisa, lenta e poco incisiva, parli con voce sola”

“Temo che dobbiamo ammettere che le nostre divisioni interne – unite alla lentezza dei processi decisionali – ci hanno impedito finora di svolgere un ruolo visibile e incisivo. Eppure, il nostro continente, avrebbe molto da offrire: Paesi che si sono inflitti reciproche e terribili sofferenze, durante i due conflitti mondiali, hanno trovato la strada per vivere e prosperare, pacificamente, insieme. Credo che sia proprio su questo che israeliani e palestinesi devono riflettere: quali percorsi e quali modelli adottare per potere superare i traumi che si sono reciprocamente inflitti”, ha sottolineato Mattarella, intervenendo al vertice Arraiolos, in corso a Tallinn. “L’Europa, può essere d’aiuto in questa dimensione; ma a condizione che a nostra volta troviamo la capacità di superare le nostre divisioni e iniziamo a operare con tempestività e con una voce sola”, ha osservato.

Mattarella: “Annullare spoliazione dei territori palestinesi in Cisgiordania”

Vi è “la assoluta necessità che venga pienamente annullata la spoliazione di territori assegnati alla Autorità Palestinese in Cisgiordania”, ha detto ancora il capo dello Stato. E poi ha proseguito: “Una prospettiva che assorba e rimuova gli alti rischi di nuove esplosioni di violenza, frutto della mole di risentimenti e di rancore accumulatisi in questo tragico periodo. La pace va acquisita nell’animo dei popoli, altrimenti non è pace. Da qui l’insistenza – frutto non di cieca ostinazione ma di lucida visione storica – per l’obiettivo dei due stati per due popoli”.

Mattarella: “Sofferenze in Dna giovani, prospettiva pace coinvolga palestinesi”

“In questi mesi, l’Italia ha fornito il suo aiuto. Lo ha fatto principalmente attraverso l’iniziativa ‘Food for Gaza’. Tuttavia, questa nostra come le tante azioni messe in campo da numerosi Paesi hanno riguardato, purtroppo, una parte minima di chi ha subito la crudeltà delle azioni militari. Queste sofferenze – come tutte quelle subite – resteranno iscritte nel Dna delle nuove generazioni, minando ogni possibilità di un futuro di pace senza una prospettiva politica davvero storica e quindi coinvolgente per i palestinesi”, ha affermato il presidente della Repubblica a Tallinn.