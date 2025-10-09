Alberto Stefani, chi è il candidato in Veneto del centrodestra

È considerato l’enfant prodige della Lega in Veneto. Alberto Stefani, 33 anni il prossimo 16 novembre, deputato e vicesegretario leghista, è il candidato del centrodestra nella Regione attualmente governata da Luca Zaia. Sul suo nome, proposto al tavolo di coalizione dal segretario del partito di via Bellerio, Matteo Salvini, è stato raggiunto l’accordo in occasione del vertice dei leader di mercoledì 8 ottobre a Palazzo Chigi. In caso di elezione, alle regionali del 23 e 24 novembre, sarebbe il governatore più giovane d’Italia.

Stefani, l’enfant prodige della Lega in Veneto

Nato a Camposanpiero, in provincia di Padova, Alberto Stefani aderisce da giovanissimo al Carroccio e diventa a 19 anni coordinatore giovanile del partito in provincia di Padova. Nel 2014 viene eletto in Consiglio comunale a Borgoricco (Padova) dove risiede e cinque anni dopo diventa sindaco del paese. Nel frattempo, arriva per il “delfino” di Zaia l’opportunità della candidatura alla Camera. Stefani viene eletto deputato nel collegio di Vigonza, nel Padovano, e poi anche nella XIX legislatura in quello di Rovigo.

Nel partito di via Bellerio Stefani brucia le tappe. Diventa commissario della Lega a Venezia e per un breve periodo a Padova. Dopodiché Salvini lo nomina commissario regionale del partito nel dicembre 2020. E il 24 giugno 2023 viene eletto segretario della Liga Veneta, il più giovane nella storia del partito nella stessa regione, con il 64% dei voti dei delegati, battendo lo sfidante Franco Manzato. Dal 12 settembre 2024, Stefani assume il ruolo di vicesegretario del Carroccio insieme a Claudio Durigon e diventa il più giovane a ricevere questo incarico. Nel suo curriculum anche la presidenza della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale dal 1° agosto 2023.

Stefani: “Candidatura in Veneto l’onore più grande”

“Per me è l’onore più grande“. Con queste parole Alberto Stefani ha commentato l’ufficialità della sua candidatura a governatore della Regione Veneto. “Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno, ora avanti verso il traguardo – ha aggiunto – Il 23 e 24 novembre siamo chiamati a eleggere il presidente di tutti i Veneti. La nostra squadra è pronta ad amministrare la Regione, in continuità con l’ottimo lavoro di Luca Zaia”.

“Il nostro impegno è chiaro: metteremo davanti a tutto, anche alle logiche della politica, le necessità delle persone – ha spiegato Stefani -. Accetto questo confronto forte di un’eredità solida. Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia. A partire dal disagio giovanile, dall’invecchiamento della popolazione, dalla crisi economica internazionale, sino alla difesa dell’ambiente e del lavoro. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più Veneti possibile – conclude Stefani – Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me”.