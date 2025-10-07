Manovra, il governo stringe i tempi e convoca sindacati e imprese. Istat: “Non incide sul Pil”

Meno di una settimana per chiudere il confronto e stringere sul testo della manovra già lunedì. Il governo punta a stringere i tempi, e sono fissati una serie di appuntamenti: domani, mercoledì, un vertice con i leader della maggioranza, quindi l’incontro con i sindacati venerdì pomeriggio e lunedì mattina con le imprese, poche ore prima di portare il testo sul tavolo del Consiglio dei ministri. Questi i maggiori temi sul tavolo: quanto destinare al taglio dell’Irpef per il ceto medio e alla rottamazione; l’entità di un eventuale ‘sacrificio’ da chiedere alle banche; il rifinanziamento di misure già previste come il bonus per le mamme lavoratici e gli incentivi alle imprese, da ripensare perché quelli attualmente previsti con Transizione 5.0 sono legati al Pnrr e quindi in scadenza. Misure da tenere in equilibrio in una manovra che, all’insegna del rigore, si preannuncia in formato light e, come prefigurato dall’Istat, “senza di fatto incidere sul Pil”. Già quest’anno – ha spiegato l’Istituto di Statistica in audizione in Parlamento sul Documento programmatico di finanza pubblica – occorrerà chiudere l’anno bene, con un incremento del Pil di almeno 0,2 punti percentuali per confermare la crescita a +0,5% come è scritto nel documento programmatico.

Le posizioni di industriali e sindacati

Sindacati e imprese già avvertono che serve di più. “Se non abbiamo al centro l’industria in modo ben chiaro nella prossima manovra, credo che alla fine non si voglia bene al Paese“, torna in pressing il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e “stiamo lavorando perché le risposte vengano, perché credo che l’attenzione all’impresa e all’industria in questa manovra ci dovrà essere per forza“. Da settimane, invece, Maurizio Landini, il segretario della Cgil – che mercoledì terrà una conferenza stampa sulla manovra – ha ingaggiato una battaglia con il governo sul fiscal drag: 24 miliardi in tre anni, circa 1.000 euro a testa, “pagati in più perché c’è un sistema fiscale che non ha aggiornato automaticamente le detrazioni e le aliquote” e che il sindacato chiede “tornino ai lavoratori“. Sui salari, sui quali l’Istat segnala un gap del 9% rispetto al 2021, insisterà anche la Uil. Per la Cisl serve un segnale più deciso per il ceto medio, con la riduzione della seconda aliquota Irpef di 3 punti (e non 2 come ipotizzato dal governo), e la detassazione delle tredicesime per lavoratori e pensionati già a partire da quest’anno. Queste alcune delle richieste che la segretaria Daniela Fumarola porterà al tavolo a Palazzo Chigi venerdì. In materia di fisco, la richiesta è di abbassare la seconda aliquota Irpef dal 35% al 32% per i redditi fino a circa 60.000 euro per “alleggerire il carico fiscale su chi lavora e produce, che ha subito molto con l’inflazione e il ‘fiscal drag’”. Ci vorrebbero, spiega il sindacato a LaPresse, tra i 4 e i 5 miliardi.