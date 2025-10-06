Regionali Calabria 2025, urne chiuse: al via lo spoglio – La diretta

Urne chiuse in Calabria per le elezioni regionali 2025. Dalle 15 al via lo spoglio da cui uscirà il nome del prossimo governatore: 2.406 le sezioni totali.

Gli elettori sono stati chiamati a votare dalla ore 7 alle 23 di domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 6 ottobre. L’affluenza definitiva è pari al 43,14%. Il dato, come si legge su Eligendo, è in lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale (del 2021) quando si era recato ai seggi il 44,36% degli aventi diritto. La provincia con il maggior numero di votanti è quella di Reggio Calabria con il 32,24%.