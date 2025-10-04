Regionali Calabria 2025, quando si vota e i candidati

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 la Calabria (in particolare 1,9 milioni di persone) è chiamata al voto in occasione delle elezioni regionali. I candidati principali sono due: Roberto Occhiuto, rappresentante del centrodestra e governatore uscente, e Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle che tenta la conquista della Regione con un’ampia coalizione. L’ex presidente dell’Inps è sostenuto anche dal Partito democratico di Elly Schlein. Come outsider c’è anche Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare.

Scontro di visioni Tridico-Occhiuto

Tridico chiama i cittadini alla “battaglia del cambiamento”, propone un piano di assunzioni per la sanità e la sospensione del bollo auto. Occhiuto, invece, rivendica i risultati ottenuti e attacca la sinistra: “Parlano di redditi e assunzioni, ma la Calabria ha bisogno di dignità e forza”. I due candidati incarnano due visioni contrapposte della Regione e del suo futuro.

Il candidato dem è sostenuto da sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa Riformista, Lista Tridico Presidente e Alleanza Verdi e Sinistra.

Il candidato conservatore è sostenuto da otto liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista.

Quando si vota in Calabria

Le urne sono aperte domenica 5 ottobre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre dalle ore 7 alle 15.

Le altre regioni al voto

Ecco tutte le regioni chiamate al voto.