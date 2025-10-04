Sciopero generale, Salvini attacca ma nel 2015 voleva bloccare l'Italia per tre giorni

Il vicepremeir Matteo Salvini si è scontrato con il segretario della Cgil Maurizio Landini in merito allo sciopero generale di venerdì 3 ottobre a sostegno della popolazione di Gaza e della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Il ministro dei Trasporti ha criticato la serrata definendola “illegittima e chi partecipa rischia sanzioni personali”. “Lo organizza Landini? Ecco, lo paghi Landini“, ha aggiunto.

In seguito a queste sue dichiarazioni è diventato virale sui social un video, pubblicato sul suo canale ufficiale di YouTube dieci anni fa, nel quale invitava la popolazione a scioperare per tre giorni. “Se noi organizzassimo tre giorni, non tre mesi, tre giorni, di spallata, di blocco totale, tre giorni durante i quali fermiamo l’Italia per mandare a casa questo governo e per farlo ripartire, voi ci date una mano? Tre giorni in cui la gente per bene si ferma”, aveva affermato il leader del Carroccio durante un’intervista di Paolo Del Debbio alla festa dell’allora Lega Nord a Ponte di Legno (in provincia di Brescia) il 15 agosto 2015. “Noi ci metteremo in prima fila cercando di bloccare l’Italia che sta andando a fondo. Blocchiamo tutto, fermiamo tutto. Alzi la mano chi si prenota per questi tre giorni. Se voi ci siete io ci sono”.