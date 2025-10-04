Gaza, Tajani: "Italiani Flotilla stanno bene, speranza da accettazione Hamas del piano di pace"

“Sono in partenza i primi 26 passeggeri italiani della Flotilla, stanno andando in aeroporto per partire con un volo diretto in Turchia, poi proseguiranno per l’Italia. Altri 15 restano ancora lì perché non hanno voluto firmare la liberatoria, ci vorrà qualche giorno. Stanno tutti bene”. Lo ha assicurato, a proposito degli italiani della Flotilla fermati in Israele, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Firenze, a margine di un evento di Forza Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana.

“Ieri c’è stata la visita consolare – ha aggiunto Tajani – e abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane di rispettare tutti i diritti degli italiani che sono lì, che sono in stato di fermo. Ne rimangono 15 e quindi siamo preoccupati che vengano trattati nel modo migliore possibile. Stanno in stato di fermo, quindi c’è limitazione della libertà. Però è importante che ci sia anche un trattamento individuale non violento e, ripeto, siano rispettati tutti i loro diritti”. “L’accettazione da parte di Hamas del piano Trump è una buona notizia. Siamo all’inizio ma si è accesa una luce di speranza. La risposta positiva di Hamas agevola il processo”, ha poi detto Tajani. “Noi faremo tutto il possibile per favorire l’accordo – ha aggiunto – i primi segnali con la decisione del governo israeliano di ridurre le attività militari a Gaza ci fanno ben sperare”. “Il piano americano va nella giusta direzione. Mi auguro che anche con il lavoro dei mediatori egiziani, turchi, qatarini, si possa, in tempi rapidi, finalmente, accendere una luce di speranza per quelle popolazioni martoriate dalla guerra”, ha concluso.