Gaza, Tajani: "Il 9 ottobre a Parigi incontro per agevolare processo di pace"

Sulla situazione di Gaza “abbiamo interlocuzioni con tutti i Paesi del mondo arabo e con gli Stati Uniti, ma sono previste anche riunioni, questa settimana, proprio con i paesi arabi, probabilmente il 9 ottobre a Parigi ci sarà una riunione per fare il punto della situazione e per cercare di agevolare il processo di pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento elettorale di Forza Italia a Firenze.

“Non è facile, siamo soltanto all’inizio, però si è accesa la luce della speranza e credo che la risposta positiva di Hamas, per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi, agevoli il processo”, ha aggiunto Tajani. “Bisognerà entrare nei dettagli – ha spiegato – e vedere cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare. Però l’importante è che il successo della proposta americana ci sia. Noi la sosteniamo e con grande forza, come stanno facendo anche tutti gli altri Paesi europei, penso alla Germania e alla Francia”.