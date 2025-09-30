Regionali Calabria 2025, Meloni: “Non è la rabbia che ci muove, l’amore ci tiene insieme”

La presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni è intervenuta a Lamezia Terme al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali. Dalla capa dell’esecutivo è arrivato un discorso a tutto campo, che ha toccato i temi nazionali e internazionali, con la guerra a Gaza, in primo piano. “Dicevano: ‘il governo cadrà dopo massimo 6 mesi’. Siamo il quarto governo su 68 più longevo e tra poche settimane diventeremo il terzo e i primi tre saranno tre governi di centrodestra. Ed è naturale che solo il centrodestra possa dare stabilità perché non stiamo insieme per sconfiggere gli altri, perché detestiamo gli altri, ma perché abbiamo una visione del mondo. Non ci muove la rabbia, è l’amore che ci tiene assieme”, ha detto la premier. “I cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra – ha proseguito la leader di FdI -. Guardano al lavoro, ai risultati, alla concretezza di chi li governa e non si fanno ammaliare dagli slogan, non si fanno trattare da stupidi come li tratta chi gli dice ‘vota Pd nelle Marche’ e avrai lo Stato in Palestina‘ I cittadini non sono stupidi. I marchigiani hanno capito quanto fosse disperata quella mossa” e “il cinismo di chi sfrutta le tragedie per raggranellare qualche voto”.

Gaza, appello a opposizione: “Voti con noi se vuole pace”

“Ieri Trump ha fatto una proposta che l’Italia sostiene, vediamo se sarà accolta da Hamas. Io faccio un appello all’opposizione: giovedì ci saranno in Parlamento mozioni sulla questione, mi piacerebbe che l’Italia votasse compatta per dimostrare che la pace la si vuole davvero e la si costruisce”, ha affermato la presidente del Consiglio. “La pace non arriverà perché Landini indice lo sciopero, perché l’Usb indice lo sciopero, perché i magistrati leggono i comunicati prima delle udienze, arriva se qualcuno lavora ai tavoli a cui bisogna lavorare a proposte serie e su questo davvero mi piacerebbe che lavorassimo insieme”. Così la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo a Lamezia Terme al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali.

Calabria: “Avviato iter per uscita da gestione commissariale sanità”

“Abbiamo avviato l’iter per l’uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità”. Così la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo a Lamezia Terme al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali.

Pro Pal: “Alla Sapienza problemi con figli di papà dei centri sociali”

“Anche oggi le nostre forze dell’ordine devono perdere tempo con questi figli di papà dei centri sociali che stanno creando problemi all’Università La Sapienza. Hanno sostituto la bandiera dell’Europa con quella della Palestina, a sinistra ci sarà un cortocircuito…”. Così la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo a Lamezia Terme al comizio del centrodestra a sostegno del governatore uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, in vista delle elezioni regionali.