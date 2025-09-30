Gaza, Conte: “Piano Usa-Israele? Importante ma ci sono alcuni punti critici”

“Il piano di pace annunciato da Trump e Netanyahu? Con un genocidio in corso è importante che ci sia un piano di pace da discutere e da approfondire. Alcuni passaggi vanno rimarcati. Innanzitutto tutto prelude al riconoscimento dello stato palestinese. Punto secondo bisogna integrare nel piano il riconoscimento dell’illegittimità delle occupazioni abusive in Cisgiordania. E terzo mi sembra critico l’aspetto di una sicurezza interna affidata nel medio tempore all’esercito israeliano. Credo che ci saranno tensioni se l’esercito responsabile di un genocidio è destinato a garantire la sicurezza interna”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del convegno “50 anni dalla conferenza di Helsinki: perseguire la pace attraverso la politica”. “E in prospettiva suggerisco – aggiunge Conte, – anche di inserire un comitato internazionale etico che garantisca che la ricostruzione di Gaza avvenga non creando una nuova Dubai ma rispettando identità, radici e interessi della popolazione palestinese”.