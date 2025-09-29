Overtourism, Santanché: “Eliminare gli affitti brevi sarebbe un danno per le aree interne”

“Il fenomeno degli affitti brevi? Se guardiamo i dati attraverso il codice identificativo nazionale che abbiamo introdotto sta emergendo moltissimo il sommerso”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine del Global Travel & Tourism Summit a Roma.

“Noi vogliamo che non ci sia una concorrenza sleale – ha continuato Santanchè – È vero che abbiamo in Italia 1.200.000 stanze d’albergo, che ci sembra un grande numero, ma se vediamo la concentrazione capiamo che se non avessimo strutture ricettive extra-alberghiere i nostri turisti non potrebbero raggiungere le aree interne e i nostri oltre 5000 borghi. Bisogna studiare i fenomeni con i numeri e con il buon senso. Sarebbe un danno pazzesco eliminare gli affitti brevi. L’importante è impedire la concorrenza sleale”.