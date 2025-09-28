Scontri a Torino, Tajani: "Inaccettabile aggressione a forze dell'ordine. Non serve ai palestinesi"

“L’obiettivo è la pace sempre e comunque. Lo stiamo perseguendo come governo, come Forza Italia. Basta violenze anche quelle che abbiamo visto ieri attorno all’aeroporto di Torino, è inaccettabile l’aggressione alle forze dell’ordine non serve questo certamente ad alleviare le sofferenze del popolo palestinese”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia a margine del suo intervento dal palco durante la festa del partito in svolgimento a Telese Terme, in provincia di Benevento.