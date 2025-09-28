Legge su consenso sessuale, Boldrini: "Non prevede né moduli né carte bollate"

Laura Boldrini parla del disegno di legge depositato alla Camera per inserire nel Codice penale il principio del consenso espresso nei rapporti sessuali che ha già provocato tante polemiche. “È un testo che introduce un principio di civiltà già previsto in molti Paesi d’Europa: il sesso senza consenso esplicito è stupro. Ultima in ordine di tempo a introdurlo, qualche giorno fa, la Norvegia. E no, non prevede né moduli né carte bollate né altre fesserie simili”, ha spiegato la deputata dem in un video pubblicato sui social. “Ridicolizzarla attraverso la disinformazione, come fanno certi giornali di destra, è un’ offesa a tutte le donne che hanno subito violenza e che non hanno avuto giustizia”, ha aggiunto Boldrini.