La Russa: "Situazione internazionale difficile ma piena fiducia in Meloni"

“Le difficoltà a livello internazionale ci sono sempre state, non lo dimentichiamo. C’era il Muro di Berlino, c’era la Guerra Fredda, c’era il pericolo della guerra nucleare, c’era il pericolo della bomba. Ma adesso è diverso perché non ci sono più due superpotenze in equilibrio. Unione Sovietica e Stati Uniti era l’equilibrio del terrore, ma era pur sempre un equilibrio. Oggi è più difficile trovare un momento di confronto a due, perché i soggetti sono molteplici e i venti di guerra spirano a volte a prescindere da quello che pensano Russia e Stati Uniti”. L’Italia oggi “non so se sia più esposta, perché se ci fosse stata una guerra nucleare in quegli anni eravamo espostissimi, avevamo Tito alla frontiera. È una situazione diversa ma egualmente pericolosa e da tenere sotto controllo il più possibile”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando della situazione internazionale a margine del convegno ‘Che si dice, senatore? l’epopea di Nino La Russa a 20 anni dalla sua morte’, che si è svolto a ‘Le Ciminiere’, Catania. “Per fortuna – ha aggiunto – siamo in buone mani, noi italiani, perché ho piena fiducia nella capacità di Giorgia Meloni di posizionarsi avendo come stella polare l’interesse degli italiani, e quindi la loro sicurezza”.