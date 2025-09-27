Regionali Campania 2025, Tajani: "Con la scelta di Fico scompare il centrosinistra"

Conto alla rovescia per le elezioni regionali in Campania che si svolgeranno il 23 e 24 novembre. “La scelta della candidatura di Fico dimostra che non esiste più il centrosinistra ma esistono solo la sinistra e la sinistra estrema”, ha detto Antonio Tajani, vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, a margine del suo intervento alla festa del partito “Libertà” a Telese Terme (provincia di Benevento). “Noi ci candidiamo a raccogliere il voto del centro e delle esperienze riformiste e socialiste”, ha aggiunto.