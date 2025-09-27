Ilaria Salis, Schlein: “Pd continuerà a sostenere stato di diritto”

“Io sono contenta del voto che c’è stato nella commissione competente del Parlamento europeo a difesa dello stato di diritto, perché sanno tutti che in Ungheria non ci può essere un processo giusto, quindi il Partito democratico continuerà a stare su questa posizione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dei festeggiamenti per i 40 anni dell’Arcigay a Roma, commentando la decisione di FI di votare a favore della revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis in Commissione a Bruxelles, in vista del voto dell’aula.