Flottilla, Schlein: "Condividiamo le parole del Presidente Mattarella"

(LaPresse) “Condividiamo l’appello del Presidente Mattarella, che ha riconosciuto l’alto valore umanitario della missione”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dei festeggiamenti per i 40 anni dell’Arcigay a Roma in merito alla vicenda della Flotilla. “Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato Latino di Gerusalemme per la disponibilità a una mediazione che assicurasse la possibilità di portare gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla”, ha spiegato Schlein. “Noi non siamo gli organizzatori. C’è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 Paesi. Noi possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato Latino stesso. Ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu e che questi attivisti vanno protetti”, ha concluso la leader dem.