Flotilla, Tajani: "Abbiamo fatto tanto, senza governo non esisterebbe corridoio da Cipro"

“Abbiamo fatto tanto, se non ci fosse stata l’azione di governo non ci sarebbe la possibilità di avere il corridoio da Cipro. Se loro vogliono consegnare i beni lo si può fare, noi abbiamo fatto di tutto. L’appello del Presidente Mattarella è altissimo rafforza la posizione di chi vuole trovare una soluzione positiva. Deve sempre prevalere la diplomazia, si sa quali sono i rischi che si corrono in quell’area di guerra”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia a margine della festa del partito ‘Libertà’ in svolgimento a Telese Terme in provincia di Benevento, sulla vicenda della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari a cui il capo dello Stato ha chiesto di rinunciare a entrare nelle acque di fronte alla Striscia, messe sotto embargo da Israele.