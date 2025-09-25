Flotilla, Salvini: “Signori in barca a vela costano milioni di euro”

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta da Offida (Ascoli Piceno) la missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza, nel giorno dell’informativa urgente in Parlamento del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Io – ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti – mi auguro che nessuno si faccia male. È chiaro che quando ti avvicini a un teatro di guerra, può essere l’Ucraina o la Palestina, ti metti a rischio. Però non solo prego perché nessuno si faccia male ma lavoriamo come governo con tutte le maniere possibili e immaginabili, addirittura mandando delle navi per soccorso che costano agli italiani. Perché questi signori che in barca a vela stanno attraversando il Mediterraneo stanno costando milioni di euro, però la democrazia ha il suo bello e ha i suoi costi, quindi l’obiettivo è che nessuno si faccia male”.

Salvini: “Sinistra fa polemica su tutto, condanni violenti”

“Mi permetta di non commentare le polemiche della sinistra, fanno polemica su tutto. Si alzano la mattina e fanno polemica. Io faccio il ministro dei Trasporti, delle infrastrutture, è mio dovere evitare che certa gente blocchi ancora strade, autostrade e stazioni, come hanno fatto nei giorni scorsi. Mi piacerebbe che tutta la sinistra condannasse chi con la mano destra agita la bandiera della pace della Palestina e con la mano sinistra lancia delle pietre ai poliziotti”, ha aggiunto il segretario della Lega. “Poi, siccome mi pagano per risolvere i problemi degli italiani, non per creare problemi agli italiani, rottamazione delle cartelle esattoriali è la priorità su cui sto lavorando e che voglio portare a casa”, ha sottolineato.

Le critiche del leader della Lega ai parlamentari a bordo della Flotilla

“Non commento – ha detto ancora Salvini – quello che fanno gli altri, io sono impegnato per la rottamazione delle cartelle dell’Agenzia delle Entrate. C’è chi sta usando il suo incarico politico e il voto degli italiani per andare verso Gaza. Io sto usando la fiducia degli italiani, perché la mia priorità in questo momento, visto che non posso essere io a fermare la guerra in Israele o in Russia, purtroppo, è chiudere i milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate, che stanno rovinando il Paese e tenendo in ostaggio il Paese. E lo faccio dal cuore delle Marche senza andare in giro in barca per il Mediterraneo”.

Marche, Salvini: “Priorità Ricci riconoscere Palestina, per noi aprire ospedali”

A proposito poi delle elezioni regionali nelle Marche, al voto il 28 e 29 settembre, il leader della Lega ha sottolineato: “Il candidato della sinistra, Ricci, ha detto che qualora fosse eletto la sua priorità per le Marche è riconoscere lo Stato della Palestina. Per quello che mi riguarda, se vinciamo noi, è continuare ad aprire gli ospedali che la sinistra ha chiuso nelle Marche, assumere medici e infermieri, pronto soccorso e punti nascita. È il bello della democrazia”.

“Uno può venire a Offida a dire: ‘Votami che così riconosco la Palestina’, oppure uno può dire che non dipende dalle Marche. Perché l’obiettivo di portare la pace nel mondo, di vedere i bambini israeliani e palestinesi giocare insieme, è l’obiettivo di tutti. Piccolo problema: bisogna cancellare i terroristi islamici dalla faccia della Terra. Pace ma senza i terroristi islamici”, ha aggiunto Salvini.

Marche, Salvini: “Schlein chiede voto contro fascisti, comunisti specie protetta”

“Ieri ho sentito che c’era Elly Schlein nelle Marche che chiedeva il voto contro: contro la Lega, contro le destre, contro i fascisti, come se Offida fosse piena di fascisti che sbucano dalle finestre e di notte si nascondono. No, i fascisti non ci sono più. I comunisti pochi ma ci sono ancora: tuteliamoli come specie protetta, a me fanno anche antropologicamente simpatia. Però domenica non si vota per Putin, Trump, Netanyahu, Zelensky, Salvini. Domenica si vota per voi, per le vostre strade, per i vostri ospedali, per i vostri figli e per il vostro futuro”, ha dichiarato ancora Salvini durante un comizio a Offida.