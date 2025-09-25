Flotilla, Crosetto alla Camera: “Due navi a protezione, tutela della protesta civile ma nessuna garanzia fuori da acque internazionali”

Durante la sua informativa urgente alla Camera dei Deputati, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha condannato gli attacchi israeliani contro la Global Sumud Flotilla, sottolineando la necessità di tutelare ogni azione di protesta civile che si svolga nel rispetto delle regole e del diritto internazionale.

Crosetto ha annunciato che, oltre alla fregata Fasan, l’Italia invierà anche la nave Alpino, dotata di ulteriori capacità, per garantire eventuale soccorso ai cittadini italiani partecipanti alla missione umanitaria verso Gaza. “Non è nostra intenzione muovere guerra a un Paese amico. Siamo lì a tutelare i cittadini italiani, come avviene in altre situazioni di pericolo”, ha dichiarato il ministro.

Situazione Ucraina: postura ferma ma non provocatoria

Sul fronte orientale, Crosetto ha definito gli eventi in Polonia ed Estonia come provocazioni della Russia, che richiedono una risposta ferma, razionale e coordinata. “La nostra postura è ferma ma non provocatoria – ha affermato – per evitare escalation che avrebbero conseguenze negative per tutti”.

Aiuti umanitari a Gaza: capacità rapida e dialogo con tutti gli attori

Riguardo alla Flotilla, il ministro ha sottolineato la capacità italiana di far giungere in poche ore gli aiuti a Gaza, senza mettere a rischio la vita dei cittadini italiani coinvolti. Crosetto ha ribadito la necessità di interloquire con tutti gli attori in campo per garantire sicurezza e il corretto arrivo degli aiuti. Tuttavia, ha avvertito: “Nessuno può garantire sicurezza fuori dalle acque internazionali“.

Le repliche della segretaria del PD Elly Schlein: “Meloni megalomane”

Dopo l’informativa di Crosetto, Elly Schlein, segretaria del PD, è intervenuta in aula criticando la posizione del governo e della presidente Meloni. “Ministro lei ha appena detto che non vuole alimentare la contrapposizione ma lo deve dire a FdI e alla presidente Meloni, sembrate di due partiti diversi. Meloni attacca la Flotilla con parole durissime mai sentite pronunciare contro il governo Netanyahu”, ha dichiarato la leader Dem che poi ha aggiunto: “Giorgia Meloni ha detto che tutto quello che accade in Italia è contro di lei e non per dare aiuti umanitari. Ma davvero pensa che tra le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato non ce ne sia nessuna che abbia votato per lei? Non si accorge che la maggioranza degli italiani è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina? Davvero pensa che siano state raccolti 500 tonnellate di aiuti per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania. Sono tre anni che fa la vittima, basta”.