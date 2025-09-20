Pontida, primo giorno del raduno della Lega. Salvini: “Non ci cancelleranno mai. Veneto? Spero Stefani governatore”

La manifestazione dei giovani del Carroccio e l’intervento del segretario Matteo Salvini nel primo giorno del consueto raduno della Lega sul pratone di Pontida (Bergamo). Presente anche il vicesegretario ed europarlamentare Roberto Vannacci, che ha respinto le ipotesi di una sua candidatura per il ruolo di Salvini. Ecco tutte le dichiarazioni del giorno.

Salvini: “Se serve soli contro tutti, non ci cancelleranno mai”

Nella chiusura del suo intervento, Salvini ha criticato, anche alla luce dell’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, quello che definisce il ‘linguaggio d’odio’ da parte della sinistra. “All’odio della sinistra non rispondiamo mai con odio, semmai con pietà umana. Comincia un lungo cammino, domani devo essere abbastanza in forma anch’io. Una cosa unisce la Lega di oggi a quella di trent’anni fa: ce l’hanno con noi ed ‘è colpa della Lega’ giornali, baroni universitari, collettivi di studenti, i sindacati, gli amici potenti a Roma e a Bruxelles. Ci vedevano trent’anni fa come un corpo estraneo da cancellare, ci vedono come un imprevisto oggi da cancellare. Non ci cancelleranno mai. La Lega è la Lega. Se serve soli contro tutti, ma la Lega è la Lega”, ha affermato.

Salvini: “Veneto? Non imponiamo nulla, ma spero Stefani governatore”

In precedenza il segretario leghista era entrato nel merito di uno dei dossier politici più caldi nel centrodestra: le candidature per le prossime elezioni regionali. Secondo Salvini, il prossimo candidato per il ruolo di presidente della Regione Veneto, dopo la scadenza del secondo mandato di Luca Zaia, dovrebbe essere Alberto Stefani, vicesegretario federale della Lega e segretario regionale della Liga Veneta. “Ha parlato prima di me un ragazzo che spero l’anno prossimo venga con la maglietta del Leone di San Marco a Pontida da governatore del Veneto. Non imponiamo niente a nessuno, sarebbe il governatore più giovane d’Italia. La sinistra parla dei giovani, noi sui giovani puntiamo“, ha detto Salvini prendendo la parola proprio dopo l’intervento di Stefani, classe 1992.

Vannacci: “Dobbiamo essere gli eredi di Charlie Kirk”

Prima di lui era salito sul palco Vannacci, anche da parte del quale c’è stato un riferimento a Charlie Kirk. “Dobbiamo essere gli eredi di Charlie Kirk, dobbiamo fare quello che lui faceva, dobbiamo portare in giro ovunque i nostri principi e le nostre idee. Le idee e i libri non sono sbagliati, non li si combatte né con la censura né con i tribunali né tantomeno a fucilate. Noi qua siamo tutti come Charlie Kirk“, ha affermato il vicesegretario leghista.

Vannacci: “Segretario? No, aspiro a fare il mio lavoro da europarlamentare”

In precedenza, a margine dell’evento, Vannacci aveva risposto così a chi gli ha chiesto se aspiri a fare il segretario della Lega: “No, aspiro a continuare a fare il mio lavoro, che è quello di europarlamentare, al meglio delle mie possibilità. Questo è il mandato che mi hanno dato 563mila elettori”.