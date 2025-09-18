Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 18 settembre 2025

Ultima ora

Separazione carriere, bagarre alla Camera dopo il sì alla riforma

Il via libera della Camera dei deputati alla riforma sulla separazione delle carriere ha scatenato una bagarre. I ministri del governo Meloni sono stati criticati dalla capogruppo del Partito democratico Chiara Braga per aver applaudito al termine della votazione, assieme alla maggioranza. Diversi parlamentari dell’opposizione hanno poi lasciato i propri scranni per scendere al centro dell’Aula dove c’è stato un confronto acceso. Nonostante i vari richiami da parte del presidente di turno Sergio Costa, quest’ultimo è stato costretto a sospendere la seduta.