Galleria di base Brennero, Salvini: "Questo è l'unico Green Deal"

Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto oggi l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero tra i due paesi, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo. Per l’occasione si è tenuta una cerimonia in cui è intervenuto anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Oggi vediamo l’Italia dei Sì e l’Austria dei Sì, è il trionfo dell’Europa che vuole costruire e avvicinare. Lasciamo in un angolo i bastian contrari del No a tutto” ha aggiunto. E ancora ha ricordato i prossimi passi sul fronte delle infrastrutture: “Nel 2032 il primo treno dovrebbe unire velocemente l’Italia e l’Austria, passando da 80 a 25 minuti, nello stesso anno il primo treno veloce tra Torino e Lione e il primo treno tra Calabria e Sicilia in 15 minuti”. Salvini ha poi puntato sull’impatto ambientale dell’opera lanciando una frecciata a Bruxelles: “Oggi festeggiamo il vero Green Deal: la compatibilità sociale non sono divieti o tasse, ma abbattere barriere e costruire gallerie”.