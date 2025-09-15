Gaza, Tajani: "Su sanzioni a Israele valuteremo proposte Ue"

Sulle sanzioni a Israele “esamineremo le proposte che farà la Commissione europea al prossimo Consiglio europeo e poi il Paese deciderà. Alcune idee le ha date la presidente von der Leyen durante il discorso sullo stato dell’Unione a Strasburgo la settimana scorsa e noi siamo disposti a valutare. Siamo favorevoli a dare immediatamente sanzioni più dure ai coloni che hanno commesso violenze nella Cisgiordania, sanzioni che abbiamo già inflitto ad altri coloni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’apertura dell’Anno accademico della Sioi. “Credo si possano rafforzare e anche incrementare i numeri dei destinatari. Siamo contrari assolutamente agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ci sono degli accordi internazionali e vanno rispettati. La Cisgiordania non può essere occupata da Israele”, ha spiegato.