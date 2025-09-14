Marche, Tajani: "A sostegno di Acquaroli per altri 5 anni di buon governo"

“Ci tenevo che alla conclusione di questa 3 giorni del movimento giovanile ci fosse anche il presidente di questa Regione, Francesco Acquaroli che stiamo sostenendo. Con lui, noi siamo sempre stati leali. Stiamo facendo campagna elettorale, perché la lista di Forza Italia possa crescere e i sondaggi ce lo dicono, ma lo facciamo con lo stesso entusiasmo con il quale facciamo campagna elettorale per i presidenti di Forza Italia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani dal palco di Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) chiamando il governatore uscente e candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli (FdI). “Voglio ringraziare tutta la vostra classe dirigente che è stata impegnata in questi 5 anni insieme a noi, alla presidenza della Regione: il gruppo consiliare, l’assessore e tutti i militanti. Grazie a Francesco Battistoni e ad Antonio Tajani, sempre accanto alla nostra Regione nelle sfide del rilancio della nostra economia, del rilancio della nostra capacità di tornare ad essere tra le migliori di Italia ed Europa”, ha detto il governatore uscente della Regione Marche e candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli.