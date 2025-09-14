M5S, Conte: "Ritorno Di Battista? Con Alessandro convenimmo che mancavano condizioni"

“Se a me piacerebbe che Alessandro Di Battista rientrasse nel M5S? Non so se a lui conviene”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del ‘Fatto Quotidiano’ a Roma: “L’ho sentito più volte per valutare un suo rientro in occasione delle elezioni del 2022, poi abbiamo verificato, serenamente, che non c’erano i presupposti. Astrattamente a me farebbe piacere un suo ritorno, ma se Alessandro ha oggi sensibilità e prospettive diverse, non so se a lui convenga rientrare in una comunità dove potrebbe sentirsi imbrigliato”. Conte racconta poi un retroscena: “Se è vero che Grillo mise il veto nel 2022? Non posso dire bugie. Sì, Beppe Grillo non fu d’accordo. Però non mi fermai a questa sua personale valutazione – svela l’ex premier – sinceramente parlando con Alessandro convenimmo che forse non c’erano le condizioni”.