Forza Italia, Tajani: "Tanti giovani ed entusiasmo ad Azzurra Libertà, sono orgoglioso"

“Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Proposte politiche, idee, il futuro che stiamo costruendo con 2mila ragazzi venuti da tutta Italia che rappresentano non solo il presente, ma ripeto, il domani di questa nostra Italia. Rappresentano energie nuove, rappresentano la forza di un grande paese. Sono veramente orgoglioso di guidare questo partito, di avere tanti giovani così impegnati, così convinti che si danno alla politica in un fine settimana potranno fare altre cose, ma sono stati qui a vivere giornate entusiasmanti”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri, a margine, dopo la conclusione di Azzurra libertà a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Rispetto e confronto i temi ricorrenti della tre giorni: “Dobbiamo spiegare a questi ragazzi che la politica non è mai odio, che l’avversario non è un nemico, ma l’avversario è qualcuno con il quale ci si confronta – ha aggiunto il leader azzurro -. Bisogna sempre rispettare le sue idee e permettergli di esprimerle, se no non è più democrazia”. Forza Italia è un “partito partecipato dove tutti possono partecipare, tutti possono discutere, tutti possono parlare, tutti possono dire ciò che pensano – ha concluso Tajani – poi alla fine si fa la sintesi per cercare di vincere”.